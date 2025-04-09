Подоляк отметил, что он обеспокоен тем, что китайских граждан могли привлечь к войне против Украины.

Китай вряд ли захочет втягиваться в войну в Украине из-за своих экономических интересов. Такое мнение высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии для РБК-Украина, комментируя первое попадание китайцев в плен ВСУ.

"Очевидно, что Китай совершенно точно не заинтересован в том, чтобы участвовать непосредственно в этой войне, как Северная Корея. И безусловно Китай будет более жестко тогда реагировать на такие случаи. По крайней мере, мы на это надеемся", - сказал он.

Подоляк отметил, что он обеспокоен тем, что китайских граждан могли привлечь к войне против Украины. Он считает, что этот вопрос требует тщательного расследования и реакции от Пекина.

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"Есть китайские граждане, которые могли проживать на территории, например, РФ, ну там Дальний Восток, вы же понимаете, там практически русских нет, там есть только китайцы. Вопрос заключается в том, на каких условиях они участвовали в этой войне", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк заявил, что Украине важно публично говорить об этой теме. По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда иностранные граждане остаются незамеченными в конфликте, а также получить реакцию со стороны Китая.

Советник руководителя ОП также уверен, что реакция Пекина будет критически важной. Он заверил, что Украина должна стремиться к конструктивному сотрудничеству с Пекином, чтобы выяснить все обстоятельства.

Взятие в плен китайских военных - важные новости

Ранее китаец, которого взяли в плен ВСУ, рассказал, что пошел воевать на стороне Москвы против Украины, потому что ему пообещали гражданство РФ. Также он заявил, что за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ он заплатил 300 тысяч рублей.

Кроме того, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс поделилась, что США видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая. Она заявила, что Китай - крупный спонсор России в войне против Украины.

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