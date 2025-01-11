Документ обладает характерными признаками подделки - отсуствуют печати и фото. Но имя в нем принадлежит реально существующему человеку.

Один из северокорейских солдат, взятых в плен украинскими военными, имел при себе поддельные документы на имя реально существующего гражданина РФ. Об этом сообщает проект "Агентство. Новости".

Военный билет, фотографию которого сегодня опубликовал президент Украины, выдан на имя жителя Республики Тыва (Тува) Антонина Аранчына 1998 года рождения. В документе указано, что он родился в городе Туран в этой же республике и его гражданская специальность – портной. В военном билете нет ни фотографии, ни подписи владельца.

Однако журналисты выяснили, что Антонин Аранчын — это реальная личность. Причем в России есть только один человек с таким именем. В утечках государственных баз данных указан человек с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения, что и в военном билете пленного корейца. Отличается только место рождения. Реальный Антонин Аранчын родился в селе Эрзин, а не в городе Туран. Оба населенных пункта находятся в Тыве.

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Про реального Аранчына известно, что в 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (юг Тывы), а в 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал либо, что работает охранником в магазине, либо что является пенсионером. Судя по утекшим в сеть базам данных, платежеспособность Аранчына была настолько сомнительной, что ему отказывали даже в микрозаймах.

Последнюю утекшую в Сеть заявку на микрозайм в 7 тысяч рублей (примерно 2930 грн), этот человек подавал 24 февраля 2024 года – во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Журналисты "Агентства" не смогли дозвониться до Аранчына и его сестры по тем телефонам, которые значились в утекших базах. На своих страницах в соцсети ВК оба не появлялись больше 10 лет.

Липовые документы солдат КНДР

Как ранее писал УНИАН, Россия пытается скрыть участие северокорейских солдат в боевых действиях против Сил обороны Украины. С этой целью им выдают ложные документы, выписанные на жителей Республики Тыва. От настоящих военных билетов эти отличаются тем, что в них нет никаких печатей и фотографий.

Однако вся эта маскировка в некоторых случаях оказалась бессмысленной, поскольку владельцы документов поставили в них свои подписи – характерными корейскими иероглифами, которыми не пользуются в Тыве.

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