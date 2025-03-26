По его мнению, Россия будет пытаться использовать эту паузу для наращивания своих возможностей.

Большинство украинских военных не верят в договоренности с Россией, потому что хорошо помнят ситуацию в 2015 году. Об этом рассказал в интервью "Суспільному" главный сержант бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий.

Он рассказал, что когда начались переговоры, его командир сказал, что не нужно учитывать, что происходит в высоких кабинетах, а руководствоваться исключительно приказами министра обороны, Главнокомандующего и работать дальше.

Лично боец считает, что большинство в вооруженных силах не верит ни в какие договоренности с РФ, поскольку Украина это все уже проходила в 2015 году с Минскими договоренностями.

Видео дня

"Если даже будет какое-то прекращение временного огня - это будет пауза, которую Россия будет пытаться использовать для наращивания своих возможностей", - отметил он.

Поэтому, по мнению Пясецкого, это время должно быть использовано для укрепления ВСУ. Он также отметил, что украинские военные также могут поучиться кое-чему у врага, в частности, относительно перевода экономики на военные рельсы.

Он напомнил, что сначала в Украине смеялись над оптоволоконными дронами и над мангалами, наваренными на танках. Однако оказалось, что все эти ноу-хау работают достаточно эффективно, заметил боец.

Мирное соглашение с Россией

По итогам переговоров в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о безопасном судоходстве в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

В то же время Россия потребовала снятия санкций в сфере сельского хозяйства, как условия для перемирия на море.

Позже президент США Дональд Трамп таки признал, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: