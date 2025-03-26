Большинство украинских военных не верят в договоренности с Россией, потому что хорошо помнят ситуацию в 2015 году. Об этом рассказал в интервью "Суспільному" главный сержант бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий.
Он рассказал, что когда начались переговоры, его командир сказал, что не нужно учитывать, что происходит в высоких кабинетах, а руководствоваться исключительно приказами министра обороны, Главнокомандующего и работать дальше.
Лично боец считает, что большинство в вооруженных силах не верит ни в какие договоренности с РФ, поскольку Украина это все уже проходила в 2015 году с Минскими договоренностями.
"Если даже будет какое-то прекращение временного огня - это будет пауза, которую Россия будет пытаться использовать для наращивания своих возможностей", - отметил он.
Поэтому, по мнению Пясецкого, это время должно быть использовано для укрепления ВСУ. Он также отметил, что украинские военные также могут поучиться кое-чему у врага, в частности, относительно перевода экономики на военные рельсы.
Он напомнил, что сначала в Украине смеялись над оптоволоконными дронами и над мангалами, наваренными на танках. Однако оказалось, что все эти ноу-хау работают достаточно эффективно, заметил боец.
Мирное соглашение с Россией
По итогам переговоров в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о безопасном судоходстве в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.
В то же время Россия потребовала снятия санкций в сфере сельского хозяйства, как условия для перемирия на море.
Позже президент США Дональд Трамп таки признал, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной.