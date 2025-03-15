По словам бойца, он не представляет, как армию РФ можно заставить одновременно остановить огонь.

Майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко заявил, что ни разу не видел, чтобы россияне с 2014 года прекращали огонь. По его словам, договариваться с оккупантами является ошибочным делом. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"И сейчас точно так же, никто ничего не прекращает. Они как лезли, так и лезут дальше. Я больше, чем уверен, что даже если нам удастся подписать эти договоренности, даже если Путин пообещает, что они прекратят огонь, я не верю", - отметил боец.

Кожубенко подчеркнул, что не представляет, как такую огромную "машину" можно заставить одновременно прекратить огонь.

"Мне кажется, что это нереально", - добавил военный.

Возможное перемирие с РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин затягивает согласование режима тишины. По его словам, это происходит из-за того, что президент РФ на сегодня не согласен с тем, что предложил Дональд Трамп.

В то же время президент центра исследований политических ценностей Олесь Доний считает, что перемирие не в интересах ни России, ни Украины. Он подчеркнул, что то, что сейчас предлагает президент США Дональд Трамп, якобы является "почетной капитуляцией Украины", то есть признание территориальных завоеваний России.

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