В штабе ООС рассказали, как прошли первые сутки перемирия на Донбассе

Без обстрелов в этот день не обошлось.

За первые сутки нового перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС 28 июля.

"В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", - отметили в штабе.

Читайте такжеУкраина хочет возврата России в СЦКК на Донбассе, чтобы ускорить деэскалацию - Резников

Кроме того, еще одну провокацию зафиксировали неподалеку от Новомихайловки. Там террористы вблизи украинских позиций при помощи ручных противотанковых гранатометов осуществили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала текущих суток в районе ООС наблюдается тишина.

"Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины объяснили, что означают единичные обстрелы, зафиксированные на Донбассе 27 июля после начала режима полного прекращения огня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram