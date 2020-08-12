В штабе ООС рассказали о серьезных потерях сил РФ во время перемирия

Это произошло из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыве на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях.

За две с половиной недели перемирия на Донбассе враждебные подразделения потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, несмотря на то, что украинские воины добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на оккупированных территориях Донбасса продолжают нести потери личного состава.

"По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыве на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными", - говорится в сообщении.

Также в подразделениях оккупационных войск РФ наблюдается очень низкое морально-психологическое состояние - "не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков".

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований РФ военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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