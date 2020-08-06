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Миссия ОБСЕ насчитала уже более 250 нарушений перемирия на Донбассе

10:42, 06 августа 2020
Война
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Миссия ОБСЕ следит за соблюдением режима тишины / фото УНИАН

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со времени объявления режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала более 250 нарушений перемирия.

Об этом говорится в отчете миссии от 5 августа 2020 года.

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"После заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 251 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 45 взрывов, два неопределенных боеприпаса, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)", - отметили в миссии.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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