Миссия ОБСЕ насчитала уже более 250 нарушений перемирия на Донбассе

СММ ОБСЕ со времени объявления нового перемирия на Донбассе зафиксировала более 250 его нарушений.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со времени объявления режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала более 250 нарушений перемирия.

Об этом говорится в отчете миссии от 5 августа 2020 года.

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"После заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 251 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 45 взрывов, два неопределенных боеприпаса, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)", - отметили в миссии.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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