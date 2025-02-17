Сейчас Украина не проигрывает войну, в отличие от РФ, считает Евгений Дикий.

Подписание мирных договоренностей на условиях России - это фактически признание капитуляции Украины.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий. "Я в этом смысле настроен категорически. Единственный способ сейчас остановить войну - это нам подписать капитуляцию. То, что эта капитуляция формально будет называться как прекращение огня или заморозка конфликта - это обертка. А суть именно такая - на данный момент Россия готова подписывать документ о нашей фактической капитуляции", - сказал Дикий.

Он добавил, что сейчас России не нужно мирное урегулирование войны даже при условии сохранения под их контролем оккупированных украинских территорий.

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"Им критически нужна пауза в горячей фазе войны, чтобы после этого добить нас окончательно. На это Россия пойти готова, для нас этот сценарий наоборот является смертельным. Поэтому я противник нашей капитуляции. Это для нас отложенный во времени смертный приговор", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что сейчас Украина хоть и находится в сложной ситуации, но она не проигрывает войну. В отличие он России, перед которой эта перспектива "понемногу вырисовывается".

"Этими предложениями Трамп бросает Путину спасательный круг. Если бы это было не так - они бы сказали, как несколько месяцев назад, когда Трампа только избрали, что пошлют его вместе с предложениями. Ведь тогда они считали, что побеждают. А из того, что они не посылают Трампа, а наоборот посылают ему кучу сигналов и переговорщиков - из этого мы должны сделать правильный вывод. Что то, что предлагает Трамп - это спасительное для Кремля, а не для нас. И поэтому нам на это идти ни в коем случае нельзя", - пояснил Дикий.

Мирные переговоры: что известно

Накануне ряд западных СМИ сообщили, что США отправляют в Саудовскую Аравию своих представителей для переговоров с Россией. По данным Politico, в этих переговорах также примут участие и представители Украины.

Между тем журналисты NBC News уверяют, что США планирует провести двусторонние переговоры с Россией и Украиной по очереди. Источники издания отмечают, что именно поэтому Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии.

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