Диктаторы начинают быть склонными к переговорам, когда получают по морде, отметил оппозиционер.

Российские власти говорят о переговорах с Украиной, поскольку защитники нашей страны одерживают победы на поле боя, но прекращение огня враг использует для того, чтобы подготовить для нашей страны катастрофу.

Когда диктаторы получают по морде, они начинают вообще быть склонными к переговорам, рассказал российский оппозиционер Леонид Гозман в эфире программы "Аргумент" на УНИАН.

"Когда Путин (президент России - Ред.) говорит о переговорах, …он говорит, как некоторые его люди говорят, что переговоры с учетом новых территориальных реалий, да… или переговоры, но, конечно, на условиях Москвы. То есть, видимо, они хотят сказать, что все, что мы захватили, мы захватили, а остальное - ладно, давайте прекращение огня", - заявил политик.

По его мнению, "такое прекращение огня будет подготовкой катастрофы для Украины".

"Потому что, если сейчас прекратить огонь, то Путин сможет перегруппироваться, добыть новое оружие, оснастить новые войска и с новыми силами - вперед…", - объяснил Гозман.

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Рано утром 24 февраля российские оккупанты вторглись в Украину якобы для "демилитаризации" и "денацификации", разрушали гражданскую инфраструктуру, убивали людей и захватывали мирные населенные пункты.

В конце сентября враги на захваченной территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей под дулами автоматов провели свои "псевдореферендумы" о "присоединении" к России.

Позже Владимир Путин попытался аннексировать оккупированную украинскую землю, такое действие российской стороны осудил почти весь мир.

Глава РФ также предложил Киеву переговоры, однако подчеркнул, что Москва не собирается обсуждать судьбу захваченных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет договориться с нынешним российским лидером.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев никогда не сможет договориться с Москвой и жить с россиянами в мире, поскольку противники всегда будут пытаться наказать граждан Украины за "всемирное унижение".

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