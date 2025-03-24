Сейчас на фронте для Украины ситуация не безнадежная, считает Евгений Дикий.

Украина сейчас может подписать мирный договор только на российских условиях. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Когда сейчас нам Трамп и его компания рассказывает о мире, то они рассказывают именно о русском мире. Ни о чем другом Путин сейчас договариваться не собирается. Россияне чувствуют себя достаточно уверенно на фронте. И единственный вариант прекращения боевых действий, который является приемлемым для Кремля - это фактически наша капитуляция. Неважно, как она будет завуалирована", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что сейчас военных оснований для капитуляции Украины нет, ведь мы не проиграли эту войну. Он также добавил, что ситуация хоть и сложная, но не безнадежная. И Украина на некоторых направлениях даже перенимает инициативу.

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"Но россияне еще чувствуют себя достаточно уверенно. И поэтому любые условия мира, о которых они говорят - это условия русского мира, нашей сдачи. А поскольку военных оснований у нас нет. То если только слабым звеном не окажемся мы с вами, украинский тыл. Если не начнем ныть, что все, мы тут в тылу настолько устали от войны, что давайте договаривайтесь просто на любых условиях. Если этого не произойдет, то перспективы далеко не такие и плохие", - добавил Дикий.

Мирные переговоры: важные новости

24 марта в Саудовской Аравии проходит встреча представителей Соединенных штатов с группами Украины и России. По данным The Guardian, на встречах обсуждают детали прекращения атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру Украины и РФ.

Первый раунд переговоров между Украиной и США прошел накануне, 23 марта. Детали разговора неизвестны, однако, по словам министра обороны Рустема Умерова, он был "конструктивным и содержательным", а стороны "обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".

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