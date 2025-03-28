Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. И это абсолютно реальная угроза.
Начну с Харьковщины. Дело в том, что наступление здесь вообще не прекращалось. Напомню, что наступление на регион - это не обязательно наступление непосредственно на город Харьков (для этого, по моему мнению, у россиян сейчас сил нет, по крайней мере в том районе). Зато в Харьковской области уже длительное время идут бои за Купянск.
К сожалению, на Купянском и Лиманском направлениях россияне имеют некоторые неприятные для нас успехи. У них, в частности, есть два плацдарма на западном берегу реки Оскол, созданные еще зимой. Враг как-то продолжает их обеспечивать, даже пытаются объединить в один. А мы пока не можем их оттуда оттеснить. Поэтому, вполне логично, что на Купянском направлении россияне будут пытаться это наступление развивать.
Относительно Сумской области, мне кажется, что здесь наступление противника очень логично и ожидаемо. Ведь для того, чтобы оттеснить нас из Курской области, россиянам понадобилось собрать очень большую группировку. Сейчас мам около 70 тысяч россиян и примерно 10 тысяч корейцев. После ухода значительной части Сил обороны (некоторые позиции на Курщине мы еще держим, но это не широкая полоса), у врага есть два варианта: разделить эту большую группировку и перебросить на другие участки фронта, или попытаться ею сразу пробиться дальше, а дальше - это в Сумскую область. Очень вероятно, что российское командование выбрало именно такой путь. И в таком случае наступление может произойти со дня на день.
Другое дело заключается в том, что Сумская область к обороне готовилась еще до Курской операции. И одно дело для россиян - вытеснить нас с Курщины, другое дело - пробить линию обороны на Сумщине, которую готовили к этому. Выдержит ли она? Думаю, в ближайшее время увидим.
Новое наступление на Запорожье также реально. Но пока я не вижу для него оснований. Сейчас там происходят постоянные разведки боем, продолжается "прощупывание" нашей обороны. Можно предположить, если россияне почувствуют, что где-то наша оборона ослабла, тогда новое наступление станет возможным. То, что происходит сейчас, нельзя считать наступательной операцией.
Как-то на все это может повлиять обсуждаемое перемирие? Я к этому отношусь скептически. Российско-американская и наша позиция о том, на каких условиях возможно прекращение огня, диаметрально отличаются, они вообще не соприкасаются.
Россия выступает за то, чтобы просто на какое-то время взять паузу (мы очень хорошо понимаем, что это действительно будет временно) для того, чтобы перегруппировать свою армию, накопить запасы оружия и боеприпасов. За это они хотят... все: снятие санкций, отказ от любых репараций и возмещений убытков Украине и так далее. Но ключевое - они за это хотят фактически таких условий, которые являются нашей капитуляцией. Украина лишается любых международных гарантий безопасности, никогда не вступает в НАТО, сокращает армию и так далее. Пока что россияне даже не сняли свое требование о том, что мы должны отдать им четыре области, в том числе те районы, которые вооруженным путем они завоевать не сумели (впрочем, и без этого, остальные российские прихоти для нас абсолютно неприемлемы).
С военной точки зрения у нас нет никаких причин соглашаться на такую капитуляцию, мы не проиграли эту войну. Но учитывая столь принципиальные различия в видении сторон, не думаю, что в ближайшие месяцы у нас может быть реальное перемирие. Да и дальнейшее развитие ситуации мы с россиянами тоже видим по-разному.
Даже в условиях прекращения помощи США, в целом военные действия будут развиваться постепенно, но больше в нашу пользу. Что касается России, несмотря на вероятное желание осуществить наступление на три украинские области, считаю, что их армия уже прошла пик своих возможностей.