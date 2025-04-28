По словам Берлинской, есть вероятность, что воевать придется даже женщинам и подросткам.

Часть украинцев все еще верит в то, что перемирие с Россией близко, а кремлевский диктатор Владимир Путин остановиться, если пойти ему на уступки. Тем не менее Москва продолжит "дожимать" Украину, пока у нее не закончатся возможности.

Такое мнение высказала основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки", руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская на своей странице в Facebook.

"Посреди весны 2025 мы находимся в историческом моменте, где часть нашего народа до сих пор верит в "какое-то" перемирие, в то, что Путин "где-то" остановится если ему "что-то" отдать... Потому что наша психика готова скорее на ужасный конец, чем на ужас без конца. Только проблема в том, что это иллюзия выбора. Выбора нам не дают, нас будут дожимать", - написала она.

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По словам Берлинской, некоторые украинцы не могут смириться с мыслью, что Путин не собирается останавливаться. Она отметила, что даже после перемирия может начаться еще большая война.

"Воевать придется всем. Воевать или бежать. Не хотят верить, что возможно дело дойдет до того, что придется воевать и женщинам, и даже подросткам", - добавила Берлинская.

Основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" считает, что даже женщинам и подросткам нужно готовиться к противостоянию с врагом, а также изучать различные технологии.

"Путин сделал ставку на то, что у нас закончатся люди. Преимущество в людях у него как минимум в 7-8 раз. Плюс несколько миллионный человеческий ресурс с оккупированных территорий, плюс десятки тысяч наемников со всего мира. А мы заканчиваем. Поэтому эта ставка правильная", - резюмировала она.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что США не выйдут из переговоров по войне в Украине. Он отметил, что об этом ему лично сказал американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий". По его словам, данную готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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