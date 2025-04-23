Путин использует перемирие для усиления собственной армии, считает Павел Нарожный.

Если Киев пойдет на условия кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности прекращение мобилизации и западной помощи, то это приведет к деградации украинской армии.

Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на "Радио NV".

"Мы все равно будем стоять на этом огромном участке фронта. Мы все равно будем использовать технику. Она будет отрабатывать этот ресурс. Мы все равно будем на каких-то учениях отстреливать боеприпасы. Люди находятся в полях. В них находиться трудно даже во время относительно мирного времени", - сказал Нарожный.

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В то же время он добавил, что Путин использует время, чтобы собрать больше сил и ресурсов для будущего нового удара.

"Путин в это время будет аккумулировать оружие, проводить производство, получать вооружение от КНДР, модифицировать свое оружие. Он давит на то, что надо снять некоторые санкции. Это означает для него денежный поток. Поэтому для нас абсолютно не выгодно такое перемирие, которое является передышкой к более мощному удару со стороны Путина", - добавил Нарожный.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне журналисты Sky News сообщили, что переговоры между Украиной, США и лидерами Европы отменили. Журналисты отмечают, что причиной этому стал отказ Зеленского от одного из пунктов мирного плана США.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Европа готова пойти на то, что Украина потеряет часть своих территорий. Но взамен Киев должен получить надежные гарантии безопасности и экономическую поддержку.

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