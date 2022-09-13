Украина должна получить зенитные ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, какие системы противовоздушной обороны ожидают получить от западных партнеров.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в настоящее время от западных партнеров Украина ожидает немецкие системы IRIS-T, а также NASAMS, которые смогут усилить систему ПВО.

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"Эти системы помогут Воздушным силам на определенных критических направлениях - там, где есть важные объекты критической инфраструктуры. А это не только электростанции, которые сейчас взял себе целью враг", - сказал Игнат.

Он также отметил, что эти комплексы оснащены современными ракетами, радарами и с большой вероятностью способны сбивать ракеты даже оперативно-тактических комплексов - такие как "Искандер", "Точка-У" и "Х-22".

"Процесс продолжается, ожидаем. Будет извещено об этом", - сказал Игнат.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") 8 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начались подвижки в сфере ПВО/ПРО.

По его словам, украинские специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T.

Также принято принципиальное решение по предоставлению Украине комплексов NASAMS.

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