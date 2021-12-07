В Пентагоне убеждены, что есть время предотвратить дальнейшую эскалацию.

Минобороны США по-прежнему располагает данными о наращивании российских войск вокруг восточного, северо-восточного регионов Украины.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

У Кирби поинтересовались, подтверждает ли Пентагон данные СМИ о вероятном привлечении Россией к наступлению на Украину около 175 тысяч военных. На что тот ответил: "Я сказал бы вам, что мы по-прежнему наблюдаем наращивание вооруженных сил (России – УНИАН) вокруг регионов Украины".

"Это накопление нас беспокоит. Не совсем понятно, какие намерения у господина Путина", - добавил Кирби.

Читайте такжеДо 5 миллионов беженцев и продовольственный кризис: Резников рассказал о судьбе Европы в случае вторжения РФ в УкраинуОн отметил, что Вашингтон продолжает переговоры со своими союзниками по НАТО и партнерами, делясь новыми разведданными. В Пентагоне убеждены, что есть время предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Здесь есть место для дипломатии. Нет причин, по которым это должно закончиться каким-то конфликтом или вторжением, и, опять же, я не буду опережать разговор президента", – сказал Кирби.

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская