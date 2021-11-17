Украина по контракту закупила 6 Bayraktar TB2. И есть данные о том, что готовится увеличить количество турецких БПЛА на вооружении украинской армии.

Успешное применение Bayraktar TB2 на Донбассе могло бы стимулировать инвестиции в украинский аналог беспилотных летательных аппаратов Горлица-2. Почему этого не происходит и какую выгоду теряет Украина рассказал экс-директор Спецтехноэкспорт Павел Барбул.

Соглашение о закупке БПЛА Bayraktar TB2 было подписано еще в январе 2019 года. В октябре 2021-го применила Украина применила TB2 на Донбассе. Он дает возможность выполнять сложные задания и решает важные для Украины задачи на востоке страны.

К слову, Украина по контракту закупила 6 Bayraktar TB2. И есть данные о том, что готовится увеличить количество турецких БПЛА на вооружении украинской армии.

Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт о Bayraktar TB2

"Подобные контракты позволяют быстро решить вопрос обеспечения нужд в формате "здесь и сейчас", – пояснил Павел Барбул. – Bayraktar TB2 успешно зарекомендовал себя в армии Азербайджана. Он быстрый – до 130 км/час, с большим радиусом действия - 150 км, и с высоким запасом хода – до 24 часов", – детализировал Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт.

Но такие закупки не решают проблему развития отрасли в перспективе. Украинский оборонно-промышленный комплекс фрагментирован по своей структуре. А потенциал абсолютно не используется.

"Вот мы продолжим закупать Bayraktar TB2, – отметил Павел Барбул, – как говорят представители из оборонных ведомств, они готовы нарастить количество импортных беспилотников до 50-ти единиц. Или же развернуть производство в Украине. Но все равно, это не производство украинской продукции для Украины. Это производство все тех же зарубежных БПЛА", – отметил Павел Барбул.

Инвестором строительства завода по сборке Bayraktar TB2 готова выступить турецкая сторона. Аргументом "плюс" является сам факт нового производства в Украине. Это рабочие места, налоговые отчисления в бюджет и прочие позитивные эффекты от любой производственной активности. Но это не решает задачу развития Украины на перспективу.

Нужно реанимировать украинский ОПК наращивая инвестиции - Павел Барбул

"Давайте вспомним, что часть президентской программы - устроить потепление в инвестиционном климате, – продолжил Павел Барбул. – И чтобы эта программа состоялась нужно больше средств направлять на отечественное производство. Успешные кейсы всегда привлекают инвестора", - конкретизировал Павел Барбул.

В данном виде производство Байрактаров в Украине принесет минимальную пользу украинской оборонной промышленности. Инвестиции традиционно вернутся инвестору в виде налоговых льгот и преференций. Что касается стратегический решений, то это по своей сути станет более удобным способом продавать в Украине БПЛА Bayraktar TB2. А также представители турецкой компании-производителя смогут значительно расширить рынок, ведь сокращается логистическая цепь, беспилотники проходят обкатку, даже демонстрировать перед Западным рынком специально ничего не нужно.

Презентация буквально проводится на Донбассе, ближе к рынку.

"Поэтому в чистом виде такие проектные инвестиции в украинский ОПК не решают задачу развития отрасли", – добавил Павел Барбул. "Если говорить о развитии украинской оборонной промышленности с выходом на рынки и обеспечением украинской армии собственными разработками, необходимо развивать собственный продукт. И инвестировать в него."

"Горлица-2 может составить конкуренцию TB2", – Павел Барбул.

Если посмотреть на украинские оборонные кейсы пятилетней давности, украинские частные компании вышли на рынок с большим количеством беспилотных разведывательных систем, когда получили запрос от государства. Спецтехноэкспорт совместно с частной компанией выпустили Sparrow LE. Также были вполне успешные БПЛА разработки - Фурия, Spectator-М, PD-1.

"Это разведывательные системы, но были проекты и по аналогии с боевым Bayraktar. Горлица от ГП "Антонов" вполне может составить сильную конкуренцию на внешнем рынке. Нужно лишь стабильное финансирование, разработка боеприпаса, носителя", – пояснил Павел Барбул.

"Еще в 2017-м я говорил о том, что главная задача перед нашими разработчиками - идти в ногу с международными тенденциями. Возможно это звучит банально просто. Но это так и есть - и банально, и просто. И чтобы иметь возможность расширять продуктовую линейку оборонной продукции необходим во-первых, устойчивый финансовый стимул, заинтересованность государства и армии, который будет выражен в госзаказе, и протекция украинской оборонной промышленности", –конкретизировал экс-директор Спецтехноэкспорт Павел Барбул.

"Безусловно, Bayraktar TB2 - отличная боевая единица. К турецкому производителю нет никаких вопросов. Есть вопросы к украинскому госменеджменту. В такое "горячее" для Украины время развитие украинской оборонной промышленности – это задача №1. И такое ощущение, что ее последние 2-3 года просто поставили на паузу", – прокомментировал ситуацию Павел Барбул.

Автор: Иван Бойко