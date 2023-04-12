Захватчика хоронили с почестями, заявляя о его "мужестве и подвигах".

Украинские воины ликвидировали офицера армии РФ Станислава Стенина, который приказал расстрелять колонну с детьми в Ирпене Киевской области. Украина официально предъявила ему обвинение в убийстве мирных жителей.

Как сообщает проект "Важные истории", Стенин погиб год назад, в родном городе ему открыли мемориальную доску и Аллею памяти.

Украинские следователи выяснили, что 6 марта 2022 года российские военные из 106-й дивизии, одной из рот которых командовал Стенин, обстреляли колонну из шести машин, пытавшихся выехать из Ирпеня. На автомобилях были надписи "Дети" и "Эвакуация". В результате обстрела погибли пять человек и еще шестеро, включая ребенка, получили ранения.

Видео дня

Российского офицера, которого украинское следствие считает причастным к обстрелу, обвинили в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и нарушениях законов и обычаев войны. Дело уже передали в суд.

Генпрокуратура не назвала в своем сообщении имени офицера, однако ранее упоминала его в одном из релизов по факту случившегося. Сопоставив данные, журналисты пришли к выводу, что речь идет о 35-летнем капитане ВДВ Станиславе Стенине. Как выяснил проект, он погиб на войне через полтора месяца после обстрела гражданской колонны, в которой его обвиняют – 24 апреля 2022 года.

2 мая 2022 года Стенина с почестями похоронили в Скопино Рязанской области. Еще через месяц в сквере местного микрорайона открыли Аллею памяти военного. Администрация города, анонсируя появление аллеи, выразила благодарность "защитнику Родины". 2 сентября в Скопинской школе №3 в честь Стенина открыли мемориальную доску.

"Мы склоняем головы перед мужеством и отвагой наших земляков. Их имена навсегда вписаны в историю родного края", - говорил один из участников церемонии.

Дело Стенина

Год назад украинские правоохранители сообщили, что российский военный предстанет перед судом за жестокое убийство мирных жителей Ирпеня при попытке эвакуироваться.

В Офисе генпрокурора не назвали имя подозреваемого, но по данным источников украинских СМИ, это 35-летний гражданин РФ Станислав Стенин.

5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в городе Ирпень и проверяли людей на блокпосту на выезде из города.

Захватив объекты, оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого, которая в то время была единственным путем эвакуации из города.

6 марта 2022 года в 07:30 гражданские жители города попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Люди наклеили на них письма с надписями "Дети" и "Эвакуация", чтобы обозначить, что это именно гражданские транспортные средства.

Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Кошевого в направлении Житомирской трассы после чего по ним из гранатометов и стрелкового оружия ударили россияне.

В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: