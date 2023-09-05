Стало известно, как обстрелы дунайских портов в Одесской области влияют на румынскую экономику.

После информации о взрывы в Румынии ударных дронов, которые оккупанты запустили по украинским портам, ожидалась ответная реакция страны-союзника, но ее власти опровергли "прилет".

Как передает корреспондент УНИАН свое мнение на произошедшем во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" высказал независимый эксперт и доцент исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерату.

Он отметил, что агрессия РФ против Украины, в том числе обстрелы дунайских портов, конечно есть нарушение международного права. В то же время, власти Румынии уверяют, что не было Падения дронов на ее территории, и последние 48 часов не было информации, которая бы подтвердила заявление Украины об этом.

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По мнению эксперта, Украина и Румыния сначала должны вместе проверять такую информацию, а уже потом делать публичные заявления о падении дрона.

"Требуется тесное сотрудничество для установления всех обстоятельств. Украине сначала надо было выяснить это с властями Румынии. Надо понимать, что несогласованность может повлиять на общественное мнение, а это может негативно повлиять на другое... публичные такие заявления нужно координировать", - сказал он.

Он также подчеркнул, общество Румынии осуждает атаки РФ на украинские порты, в том числе на Ренийский порт, который расположен у границы с Румынией.

"Это влияет на экономическую деятельность на территориях возле украинско-румынской границы. Дельта Дуная - важный туристический регион Румынии. Все таки имеют негативное влияние на экономическую ситуацию", - сказал Диджерату.

Также он сказал: Если гипотетически представить, что попадания дронов имели место на румынской территории, то, в любом случае, сразу предпринимать прямые действия не будут, потому что есть определенные правила относительно подобных ситуаций. В частности, речь идет о координации между странами-союзниками.

"Будет созвано заседание. После политических консультаций НАТО будет признана общая позиция. Должно произойти обсуждение конкретной ситуации. То есть автоматической процедуры нет. Надо проводить расследование в каждом случае. Например, если произошло падение одного дрона, сначала надо проверить всю информацию, факты: произошло ли это случайно, есть ли угроза других падений (попаданий), будут ли последствия для безопасности Румынии и т.д.", - рассказал эксперт.

Он настаивает, что надо исследовать всю информацию, обстоятельства, но, если речь идет о обломках, это не является прямой угрозой для безопасности Румынии.

В то же время, по его словам, власти Румынии понимают, что именно происходит в Украине, осуждают Кремль и говорят, что присутствие РФ в Черном море является угрозой уже последние 15 лет.

Падение российских дронов в Румынии - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера ночью после ночной атаки на юг Одесской области, в ГПСУ заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали запущенные Россией дроны-камикадзе "Шахед", но в Министерстве обороны Румынии эту информацию опровергли.

Украинские пограничники просили румынских коллег предоставить возможную информацию по этим случаям, однако вчера ответ не поступил.

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