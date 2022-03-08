Путинские солдаты используются, как пушечное мясо.

Судя по перехваченным разговорам, российские оккупанты начали понимать, что командование их совершенно не ценит. Солдаты РФ выступают в роли настоящего пушечного мяса для профессионалов из ВСУ. Это отдельно подтвердили пленные бойцы, которые сдались нашим солдатам. По их словам, командование России заставляло подчиненных идти в атаку. В случае отказа солдат просто пристрелили бы свои же "союзники".

На видео ниже пленный оккупант говорит: "По приказу мы должны были поехать на неизвестный полигон в Джанкой – на учения. В итоге, нас завезли в страну Украину. Нас завезли и нам сказали: отступать нельзя, либо свои же застрелят".

Признание пленного солдата подтверждает, что в армии Российской Федерации действует тактика заградительных отрядов. Они должны останавливать бойцов, которые будут отступать, и под угрозой смерти возвращать на поле битвы.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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