Свердловская область и Краснодарский край продолжают лидировать по числу подтвержденных потерь.

Журналистам удалось установить имена 24 005 российских военных, ликвидированных на войне в Украине.

За последние две недели Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров стали известны имена еще 1361 убитых. Треть всех всех потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией – добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

"Речь идет только о тех данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам – реальное число потерь определенно еще больше. Потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти могут составлять по меньшей мере 216 000 человек", - отмечают журналисты.

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Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных: сейчас известны имена 4315 погибших заключенных. Потери заключенных явно существенно больше, чем установленные цифры. О многих погибших становится известно лишь в тех случаях, когда местные жители обнаруживают очередное кладбище с десятками могил, отмеченными крестами и венками ЧВК "Вагнер".

Свердловская область и Краснодарский край продолжают лидировать по числу подтвержденных потерь.

"Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2063 офицеров", - сказано в материале.

Потери РФ в Украине - детали

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по 26 мая этого года общие боевые потери врага среди личного состава ориентировочно составили около 205 тыс. 720 человек. Это +460 убитых за сутки.