23 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Были повреждены объекты инфраструктуры, а также многоэтажный дом. Ранения получили 18 человек, еще 8 погибли.

Правоохранители начали расследование по факту ракетного обстрела Одессы 23 апреля.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 апреля 2022 г. военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили.

Отмечается, что каких-либо военных объектов на данной территории нет.

Обстрел Одессы

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

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