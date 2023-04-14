Командование сил ТРО заявило, что ни один ребенок военного официально не зарегистрирован.

Украинский военнослужащий Михаил Чокнадий заявил, что в его роту, которая выполняет задачи на Бахмутском направлении, направили людей без подготовки, в частности - многодетного отца.

Заместитель министра обороны Анной Маляр в ответ обнародовала в своем Telegram-канале официальное заявление командования Сил теробороны Вооруженных сил Украины. "Назначена проверка информации, озвученной в видео, которое распространяется в социальных сетях. Автор видео утверждает, что в их подразделение якобы направили мобилизованного без надлежащей подготовки. Кроме того, автор видео утверждает, что указанный мобилизованный - отец пятерых детей", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что ни один ребенок военнослужащего из видео официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не указан, а опекунство не оформлено.

Видео дня

"Подчеркиваем, мобилизация многодетных родителей может происходить исключительно с согласия, лица, которое мобилизуют. Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при условии предоставления документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет. Сейчас продолжается дальнейшая проверка информации, озвученной в видеоролике", - добавили в силах теробороны.

Служба в ТРО: объяснение командования

Маляр заявила, что военнослужащие сил ТРО после получения мобилизационного распоряжения в центре комплектования и социальной поддержки в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах.

В зависимости от состояния здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва. В командовании уточнили, что срок дальнейшей профессиональной подготовки зависит от военно-учетной специальности.

Уже после окончания срока обучения и приобретения необходимых навыков подготовленных военнослужащих направляют в воинские части.

"Все случаи несоблюдения порядка отработки программы подготовки военнослужащих внимательно изучаются командованием Сил ТрО ВСУ и принимаются меры по их недопущению. Для того, чтобы получить консультацию по поводу надлежащей подготовки или сообщить о случаях нарушений процедуры подготовки, можно обратиться на горячую линию Командования Сил ТРО по номеру 0 800 507 028. все обращения будут рассмотрены", - отметили в командовании.

Военнослужащие и их близкие могут обращаться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442, назвав имя и фамилию мобилизованного, номер воинской части, в которую направили, который ТЦК и СП направил.

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