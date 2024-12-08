Курск стал эпицентром боевых действий, хотя ожесточенные бои продолжаются также в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово и Угледара.

Участок Курской области площадью примерно 10 квадратных километров стал кладбищем для российской техники. Это предвестник катастрофы, которая приближается для Кремля, поскольку его наступление на Украину начинает ослабевать, пишет Forbes.

Кригсфоршер, оператор беспилотников бригады морской пехоты Украины, подсчитал около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств только на своем участке площадью примерно 5 квадратных километров.

Это техника на целую бригаду. Украинские потери на этом же отрезке были значительно меньше: всего около 20 единиц.

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Соотношение потерь в пользу Украины 4:1 не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских.

Через год после того, как контрнаступление Украины летом 2023 года прекратилось, а Россия начала свое новое наступление, Курск стал эпицентром боевых действий, хотя ожесточенные бои продолжаются также в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово, Угледара и других городов и поселков на востоке Украины.

"Разминка перед шоу"

Путин дал своим силам время до февраля для вытеснения сил ВСУ с Курщины, и не без причины. Российский режим ожидает, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной.

Некоторые из ближайших советников Трампа открыто презирали Украину. Когда президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул независимость Украины в своем посте в соцсетях 16 ноября, миллиардер Илон Маск высмеял Зеленского за его "чувство юмора".

Что бы ни произошло после 20 января, Путин стремится к полному контролю над российской территорией, когда меняется политическая ситуация. Поэтому Кремль собрал 60 000 российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения в Курской области - и начал бросать их в наступление.

Первая волна российских атак столкнулась с украинскими минами, беспилотниками, танками и артиллерией вблизи села Зеленый Шлях. К концу ноября атаки замедлились, но только для того, чтобы подразделения могли получить подкрепление.

"Это лишь разминка перед шоу", - отметил Кригсфоршер 29 ноября.

Вторая волна атак началась с субботы. Она также была неудачной. Команда операторов БПЛА Кригсфоршера заявила, что подбила 10 российских машин.

Человеческие потери были столь же значительными. Ежедневно россияне теряли от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает мобилизацию примерно 30 000 военных ежемесячно. Без северокорейских подкреплений российская армия сокращалась бы на тысячи человек еженедельно.

"Лично я считаю эти успехи по большей части провалом российской армии. То, как Россия использует свои силы, является нежизнеспособным", - написал аналитик Эндрю Перпетуа.

Хотя сложно предсказать, когда и как российские полевые армии в Курске и на востоке Украины потерпят крах, очевидно, что они движутся к этому.

Если что-то и может изменить ситуацию в пользу России, то это будет прекращение помощи США Украине. Киев пытается увеличить набор военных, укрепить оборону, реформировать командные структуры и расширить производство вооружений.

Несмотря на эти трудности, украинцы имеют повод для оптимизма. Западная помощь может продолжать поступать, хотя и на новых условиях. Между тем россияне продолжают терять ресурсы, которые они уже не способны восстановить.

Ситуация в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование Сил обороны тщательно готовилось к проведению операции в Курской области. В частности, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте.

Как рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов, российские войска возобновили штурмовые действия на одном из направлений в Курской области. Они применяли БТРы и баги.

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