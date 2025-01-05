Оба были в пункте постоянной дислокации, по которому ударили украинские военные в декабре.

Силы обороны Украины ликвидировали российских подполковников Валерия Терещенко и Павла Малецкого в результате ракетного удара по командному пункту оккупантов во Льгове.

Как сообщает российский Telegram-канал "Офицерская Хоккейная Лига", Терещенко - подполковник 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, отдельные подразделения которой были размещены на Курском направлении.

Его "задвухсотили" в городе Льгов во время удара по пункту постоянной дислокации и управления, откуда осуществлялась организация и координация действий подразделений, действовавших на Курщине. Терещенко принимал непосредственное участие в войне против Украины с октября 2022 года.

Видео дня

Малецкий - командир 656-го инженерного батальона 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии.

Удар по Льгову - последние новости

В результате удара Вооруженных сил Украины по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли почти два десятка военнослужащих РФ, почти все - офицеры.

Льгов находится в 28 километрах от государственной границы Украины, следовательно туда достигает как ствольная, так и реактивная артиллерия. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: