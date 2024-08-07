По его убеждению, для Украины начать операцию было правильным в любом случае.

Аналитик, бывший советник главы МВД, основатель добровольческого батальона "Добробат" Виктор Андрусив убежден, что операция в Курской области РФ является перспективной для Украины со стратегической точки зрения.

Об этом он написал в Telegram. В частности, обосновывая свою позицию, он прокомментировал возможные версии. "Решил собрать вам все возможные версии, которые озвучиваются различными аналитиками, относительно того, почему ВСУ освобождают Курскую область. И какая бы версия не была правильной, из-за любой стоит начинать операцию", - отметил Андрусив.

Так, первая версия - попытка захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую.

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"Это было бы очень сильно. Возвращение ЗАЭС в нашу сеть - это фактически решение всех наших проблем, поскольку до войны она давала 30% нашего электричества. Это лучшая для нас версия, но очень не много шансов на успех", - отметил аналитик.

По второй версии, эта операция - это отвлечение резервов из Харьковской области.

"Курскую область обороняет группа войск "Север", которая собственно и ведет операцию в Волчанске. Отвлечение резервов позволит выбить россиян из наших захваченных ими населенных пунктов Харьковской области. Это хорошая версия с хорошими шансами на успех", - прокомментировал Андрусив.

Третья версия - превентивный удар. Как пояснил эксперт, ВСУ нанесли превентивный удар во избежание повторения ситуации в Харьковской области. В то же время Андрусив отметил, что в эту версию не очень верит, но если это так - то это "заслуживает аплодисментов".

"Чертвертое. Это кампания направлена на Запад, который начал разочаровываться в шансах Украины. Маловероятно, но если это так, то тоже хорошая версия. Действительно, мы давно не вели наступательных операций", - подчеркнул Андрусив.

И еще одна версия, о которой он отмечает, - это действия с целью создания информационного шума в РФ. Эта версия, по мнению Андрусива, маловероятна.

"Для такого как правило применяется РДК. В конце концов, полная тишина вокруг операции точно подсказывает, что это не информационная история. Я об этом еще отдельно напишу", - отметил он.

Андрусив отметил, что следует не забывать, что враг силен, поэтому достичь успеха в такой ситуации очень и очень трудно.

"Поэтому пока не завышайте ожидания ни свои, ни других. Но как можно увидеть из этих версий - начать такую операцию было правильным независимо от того, какая версия основная", - резюмировал он.

Ситуация в Курской области: что известно

Вчера, 6 августа, появилась информация о боях на границе с Россией в районе Курской области. Российские пропагандистские каналы заявили, что Украина прорвала границу.

Лишь вечером минобороны РФ сообщило, что утром произошел "прорыв". По версии РФ, украинцы "силами до трехсот человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин" якобы атаковали позиции РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня. Россияне утверждали, что отражают атаки и наносят огневое поражение войскам ВСУ в районе государственной границы и резервов на территории Сумской области.

В Генеральном штабе ВСУ никаких сообщений об операции в Курской области нет.

Тем временем Z-каналы заявили, что ВСУ заняли несколько сел Курской области. Россияне также утверждают, что украинское командование якобы продолжает перебрасывать резервы в указанную область РФ.

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