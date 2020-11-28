Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ 22 июля.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
Боевики обстреляли из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия участок неподалеку Авдеевки.
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Неподалеку Водяного враг применил крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.
Кроме того, российские наемники дважды открывали огонь под Шумами и возле Катериновки.
«На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли», – пишут в штабе.
С начала 28 ноября противник нарушил режим тишины на Приазовье – вблизи Водяного. Оккупанты использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы калибров 120 мм и 82 мм.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сводке.
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