С начала 28 ноября противник нарушил режим тишины на Приазовье.

Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ 22 июля.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Боевики обстреляли из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия участок неподалеку Авдеевки.

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Неподалеку Водяного враг применил крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, российские наемники дважды открывали огонь под Шумами и возле Катериновки.

«На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли», – пишут в штабе.

С начала 28 ноября противник нарушил режим тишины на Приазовье – вблизи Водяного. Оккупанты использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сводке.

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Автор: УНИАН