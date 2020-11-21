Российские оккупанты 7 раз нарушали режим тишины, обстреливая позиции Вооруженных сил из запрещенного договоренностями оружия.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
Читайте такжеПроцесс реинтеграции ОРДЛО заключается и в возвращении Крыма-Минреинтеграции
У Шумов враг открыл огонь из стрелкового оружия, недалеко от Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки применил стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Кроме того, боевики дистанционно минировали запрещенными минами ПОМ-2 позиции военных со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала 21 ноября вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
«Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью», – говорится в тексте сводки.
Срыв перемирия: что известно
- Боевики решили окончательно вывести из обращения гривну на территории ОРДО
- Боевики применили оружие в районе Марьинки - ООС
- Россия отказалась от заседания политической и безопасности подгрупп ТКГ по Донбассу
- В штабе рассказали о нарушении перемирия боевиками: ранен боец ВСУ
- Российские оккупанты на Донбассе сегодня уже дважды нарушили режим тишины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram