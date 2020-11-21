С начала 21 ноября вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Российские оккупанты 7 раз нарушали режим тишины, обстреливая позиции Вооруженных сил из запрещенного договоренностями оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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У Шумов враг открыл огонь из стрелкового оружия, недалеко от Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки применил стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, боевики дистанционно минировали запрещенными минами ПОМ-2 позиции военных со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала 21 ноября вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

«Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью», – говорится в тексте сводки.

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Автор: УНИАН