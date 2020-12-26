Пророссийские боевики четыре раза нарушили так называемое перемирие. Под обстрел попал и частный сектор неподалеку Водяного.
Об этом говорится в утренней сводке штаба.
Все нарушения зафиксированы возле Водяного, отмечают в штабе.
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"Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Оккупанты также обстреляли и частный сектор из миномета калибра 120 мм, пострадавших нет.
"Одна из мин попала во двор местного жителя", – объясняют в ВСУ.
На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", – говорится в сводке.
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