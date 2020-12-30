В течение 29 декабря пророссийские наемники семь раз нарушили режим тишины: все обстрелы раздавались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".
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Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельськое и Авдеевка – подствольные гранатометы.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники дали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении штаба.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.
С начала этих суток боевики уже успели нарушить достигнутые договоренности один раз – возле Авдеевки из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.
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