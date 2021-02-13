С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение 12 февраля на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Российские оккупанты обстреляли позиции неподалеку Водяного из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его экстренно доставили в медучреждение, где воину оказывается необходимая помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» враг дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Срыв перемирия: последние новости

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Автор: УНИАН