Российские войска усилили административно-полицейский режим на оккупированной территории.

Российские захватчики заблокировали для выезда граждан Геническ и соседние села.

Как сообщает в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оккупанты установили строгие правила.

"Российские оккупационные войска усилили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории", - говорится в сводке.

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В частности, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в "полицию".

Ранее Геническ был провозглашен рашистами новой столицей Херсонщины после того, как ВСУ освободили областной центр город Херсон.

Ситуация на фронте: основные подробности

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 31 декабря украинские защитники ликвидировали 105 960 оккупантов.

Ежедневно бойцы ВСУ отбивают штурмы оккупантов в районах нескольких населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои идут вокруг Марьинки, Авдеевки и Бахмута — города-крепости, который на протяжении долгих месяцев не могут захватить рашисты благодаря героизму защитников Украины.