Оккупанты днем запустили по Украине дроны: на Киевщине работает ПВО

Сегодня днем российские захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Shahed" и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

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Обновлено в 17:10: В направлении Киева с востока летит российский "шахед".

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Как информирует Командование Воздушных сил Вооруженных сил в своем официальном Telegram-канале, в 17:04 дроны фиксировали на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Черниговщины, а также на севере Киевщины.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в воздушном пространстве региона работают силы противовоздушной обороны:

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

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