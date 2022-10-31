На прошлой неделе ВСУ уничтожили две баржи оккупантов в районе Антоновского моста.

На правобережной части Херсонщины оккупанты собирают плавсредства и устанавливают понтонные переправы, чтобы переплыть через Днепр.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

По его словам, противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи. В то же время российские оккупанты готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники из правобережной части Херсонской области.

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"Для этого оккупанты собирают по пунктам базирования плавсредств речного флота, устанавливают понтонные переправы, стараются использовать альтернативные способы переправки через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты", - сказал Назаров.

По его информации, две баржи во время таких альтернативных перевозок были уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста в течение прошлой недели.

"Также подтверждено уничтожение колонны военной техники", - добавил Назаров.

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Как уже сообщал УНИАН, на юге ВСУ нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения оккупантов. А на Донетчине одна из групп спецназначения Национальной гвардии Украины уничтожила 2 боевых машины пехоты, 1 бронетранспортер и 1 танк русских оккупантов.

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