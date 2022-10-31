Вражеская техника уничтожена на Донецком направлении.

За сутки одной из групп спецназначения Национальной гвардии Украины было уничтожено 2 боевых машины пехоты, 1 бронетранспортер и 1 танк российских оккупантов.

Об этом сообщает Нацгвардия на своей странице в Facebook.

Также НГУ разместила видео об уничтожении вражеской техники.

Видео дня

"Спецназовцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать врага на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Свежие потери России в Украине - важнейшие новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 31 октября сообщил, что наши защитники в течение 30-31 числа нанесли по врагу 21 удар, 15 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 октября ориентировочно составили: личного состава - около 71 820 (+620) человек ликвидировано, танков - 2 686 (+14), боевых бронированных машин - 5 485 (+32), артиллерийских систем - 1 728 (+4), реактивных систем залпового огня - 383, средств противовоздушной обороны - 197, самолетов - 275 (+1), вертолетов - 253 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 413 (+1), крылатых ракет - 352, кораблей/катеров - 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 128 (+8), специальной техники - 154.

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