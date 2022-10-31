Однако в Украине нужно заменить советские системы ПВО, считает представитель командования Воздушных сил.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал работу ПВО во время сегодняшней массированной ракетной атаки РФ. Он отметил, что это "беспрецедентно классный результат".

Об этом Игнат рассказал изданию "РБК-Украина".

По его словам, сегодня работали все средства защиты от ракет. Силы ПВО показали превосходный результат.

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"Да, были и 100-процентные результаты, когда 4 из четырех или 7 из восьми сбивали, 9 с 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого высокого процента не было, было 50-55%. А здесь около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", - рассказал спикер.

Также Игнат подчеркнул, что Украине все равно нужно больше ПВО. Ведь сейчас у нас есть старые системы, поэтому их нужно заменить.

"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, учитывая все это, полностью заменить ПВО. То, что мы имеем – это советские образцы. И не только по техническому составу, но и по ракетам", - заявил Игнат.

Новая ракетная атака РФ по Украине

Утром 31 октября Россия снова начала массированную ракетную атаку по мирным городам Украины. Во время удара страна-агрессор повредила 18 объектов в 10 регионах нашей страны.

Уже известно, сколько РФ потратила на ракетные удары по Украине 31 октября. Страна-агрессорша "слила" годовой бюджет Екатеринбурга. Впоследствии у Зеленского сказали, что необходимо Украине для 100% сбития российских целей, а в Нацполиции рассказали о число пострадавших вследствие рактного удара.

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