Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал работу ПВО во время сегодняшней массированной ракетной атаки РФ. Он отметил, что это "беспрецедентно классный результат".
Об этом Игнат рассказал изданию "РБК-Украина".
По его словам, сегодня работали все средства защиты от ракет. Силы ПВО показали превосходный результат.
"Да, были и 100-процентные результаты, когда 4 из четырех или 7 из восьми сбивали, 9 с 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого высокого процента не было, было 50-55%. А здесь около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", - рассказал спикер.
Также Игнат подчеркнул, что Украине все равно нужно больше ПВО. Ведь сейчас у нас есть старые системы, поэтому их нужно заменить.
"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, учитывая все это, полностью заменить ПВО. То, что мы имеем – это советские образцы. И не только по техническому составу, но и по ракетам", - заявил Игнат.
Новая ракетная атака РФ по Украине
Утром 31 октября Россия снова начала массированную ракетную атаку по мирным городам Украины. Во время удара страна-агрессор повредила 18 объектов в 10 регионах нашей страны.
Уже известно, сколько РФ потратила на ракетные удары по Украине 31 октября. Страна-агрессорша "слила" годовой бюджет Екатеринбурга. Впоследствии у Зеленского сказали, что необходимо Украине для 100% сбития российских целей, а в Нацполиции рассказали о число пострадавших вследствие рактного удара.