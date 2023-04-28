Жителей оккупированных территорий принудительно свозят на просмотр пропагандистских фильмов.

Россияне продолжают зомбировать население на временно оккупированных территориях Украины. Для этого захватчики проводят, в частности, массовые мероприятия.

В Центре национального сопротивления сообщают, что на востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов Кремля на развязанную против Украины войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

"Туда на просмотр российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий", – говорится в сообщении.

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Ситуация на оккупированных территориях: актуальные новости

На оккупированной территории Херсонской области партизаны движения "АТЕШ" ликвидировали двух российских захватчиков. Уничтоженные оккупанты постоянно издевались над местным населением.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области участилась "бавовна". Очередной взрыв прогремел там утром 27 апреля на одном из объектов оккупантов.

Кроме того, в оккупированном Урзуфе захватчики разместили свои войска на территории детского лагеря. В Генштабе ВСУ отметили, что так они пытаются использовать детей как живой щит.

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