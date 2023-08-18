Граждан призвали по возможности устанавливать это приложение на дополнительный телефон.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют украинцев загружать на телефоны мессенджер, который собирает и передает данные о них ФСБ.

"На временно захваченных землях оккупанты требуют от всех учителей, школьников и их родителей установить мессенджер Sferum, который разработан ФСБ для контроля над населением", - сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что через это приложение учителя должны вести общение с учениками и родителями.

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"Однако этот софт разработан приближенными к ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца", - отметили в ЦНС.

В Центре нацсопротивления посоветовали устанавливать это приложение на дополнительный телефон или игнорировать вообще.

Ситуация на оккупированных территориях

Росские оккупанты запретили любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, имеющим сим-карты украинских операторов.

Недавно сообщалось и об обострении в Луганской области. Вокруг Рубежного максимально усилили проверки желающих попасть в город. Захватчики тщательно просматривают документы и еще более внимательно обманывают транспортные средства. Особое внимание уделяется телефонам, несмотря на то, что связь в городе отсутствует.

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