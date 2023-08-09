Кадры для ФСБ и полиции захватчики планируют готовить в вузах Мелитополя.

Российские захватчики планируют обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещениях захваченных вузов Мелитополя Запорожской области. Речь идет о Мелитопольском государственном педагогическом университете им. Богдана Хмельницкого и Таврическом государственном агротехнологическом университете им. Дмитрия Моторного.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что в помещениях этих университетов оккупанты создали псевдоуниверситет МГУ, куда несмотря на пафосное название и бесплатное "образование", не смогли набрать достаточное количество студентов.

"Поэтому россияне по традиции превратили университет в режимный объект. Со следующего учебного года оккупанты будут готовить работников МВД, а также ввели специальность "спецфакультет по защите информации", которая является кузницей кадров для ФСБ. При этом оккупанты анонсировали, что в дальнейшем студенты могут участвовать в "программах обмена" и учиться на территории РФ. То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующим обучением в РФ", – отметили в Центре сопротивления.

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