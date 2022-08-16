Движение по мосту якобы закрыто до утра среды.

Российские оккупанты якобы закрыли Крымский мост до утра среды, мотивируя это якобы угрозой "атаки" со стороны Украины.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

Как отмечается, автомобили не смогут проехать по мосту до 6:00 17 августа.

"Россияне запустили слухи: "Украина может обстреливать". Рассказывают, будто будет работать ПВО, поэтому мост закрывают, чтобы "обезопасить людей от обломков", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, оккупанты на самом деле якобы намерены сбежать с полуострова вместе с семьями, именно поэтому они закрыли движение по мосту.

Официальной информации со стороны украинских спецслужб относительно ситуации с мостом в настоящее время нет.

Новые взрывы в Крыму: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.