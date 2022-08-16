Российские оккупанты якобы закрыли Крымский мост до утра среды, мотивируя это якобы угрозой "атаки" со стороны Украины.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.
Как отмечается, автомобили не смогут проехать по мосту до 6:00 17 августа.
"Россияне запустили слухи: "Украина может обстреливать". Рассказывают, будто будет работать ПВО, поэтому мост закрывают, чтобы "обезопасить людей от обломков", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, оккупанты на самом деле якобы намерены сбежать с полуострова вместе с семьями, именно поэтому они закрыли движение по мосту.
Официальной информации со стороны украинских спецслужб относительно ситуации с мостом в настоящее время нет.
Новые взрывы в Крыму: что известно
Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.
Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.
The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.
Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.