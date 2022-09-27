Также враг ударил по Зеленодольской, Апостоловской общинах и по Никополю - обошлось без жертв.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

"Оккупанты снова обстреляли Марганец. Трое получили осколочные ранения: это мужчины 1952, 1967 и 1997 годов рождения. Все госпитализированы, один пострадавший в тяжелом состоянии", - отметил Лукашук.

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По его информации, в городе повреждены гаражный кооператив и газопровод.

Лукашук добавил, что неспокойно было также В Криворожском районе: "Там оккупанты снова ударили по Зеленодольской общине. Обошлось без пострадавших. Перебита линия электроснабжения, частично разрушены два здания".

Кроме того, в Апостоловской общине попали по приграничным территориям. Люди невредимы, разрушений нет.

"Били оккупанты и по Никополю. К счастью, без жертв", - сообщил Лукашук.

Как сообщал УНИАН, только за один день 23 сентября в Марганце после обстрела было повреждено 90 частных жилых домов, более полусотни хозяйственных сооружений и 6 многоэтажек. Захватчики ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. Через вражеский удар двое людей погибли, еще 9 были ранены. Трех из них спасатели достали из-под завалов. Через вражескую атаку без света остались 2 200 семей.

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