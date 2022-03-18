Повреждены жилой дом и админздание.

Российские террористы утром нанесли ракетный удар по городу Краматорск - административному центру Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают низко обстреливать гражданских. Будет кара!", - написал он.

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