Еще один человек получил ранения. Он госпитализирован.

После обеда российские оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "После обеда рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников - 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", - уточнил детали Лысак.

Он добавил, что еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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"На пораженном объекте есть разрушение. Последствия атаки уточняются", - подытожил Лысак.

Ситуация в Никополе

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Никополь и район. Так, например 7 мая, ночью российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. В результате атаки погиб один человек, были пострадавшие.

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