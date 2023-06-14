Также российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь.

В небе над Днепропетровской областью этой ночью сбиты три ударных дрона типа "Shahed". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ЧВК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеды" сбили в небе над регионом", - сообщил Лысак.

Кроме того, российские захватчики совершили атаку с применением тяжелой артиллерии. Под удар попал Никополь.

"Обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела", - добавил он.

Удары по Украине 14 июня - главное

В ночь на 14 июня из акватории Черного моря Россия нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесской области. В результате ракетной атаки в самом городе много разрушений городской инфраструктуры, погибшие и раненые гражданские. В частности, взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Всего ПВО сбили ночью 3 российские крылатые ракеты и 9 ударных дронов иранского производства Shahed. Указывается, что удары были нанесены по военным и инфраструктурным объектам.

За сутки враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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