В течение среды, 22 марта 2023 года, российские оккупанты трижды открывали огонь по территории Никопольского района Днепропетровской области. Враг бил из тяжелой артиллерии и применял дроны.
"Террор Никопольщины, который оказывают россияне, продолжается. В течение дня оккупанты трижды били по району – атаковали с дронов и били из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем была Марганецкая община", – заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По словам главы облсовета, в результате обстрелов пострадало админздание, два частных предприятия, хозяйственное сооружение и авто. Кроме того, повреждены электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.
Атаки по украинским городам
22 марта российские войска обстреляли Запорожье. Враг ударил по многоэтажному жилому дому, вероятно, из РСЗО "Торнадо-С". К вечеру спасательную операцию завершили. Известно, что в результате атаки пострадали 34 человека, 29 из которых госпитализированы. Один человек умер в больнице.
В ночь на 22 марта враг атаковал Украину беспилотниками. В результате удара дронами-камикадзе в Киевской области погибли восемь человек. В городе Ржищев подверглись разрушениям учебный корпус профессионального лицея и два общежития.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "От одного выстрела вражеский танк будет мертв": эксперт о снарядах с обедненным ураном
- Россияне увеличили в Черном море количество ракетоносителей: какой суммарный залп
- Две трети европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы - опрос
- Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины