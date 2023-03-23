В результате обстрелов пострадало админздание, два частных предприятия, хозяйственное сооружение и авто.

В течение среды, 22 марта 2023 года, российские оккупанты трижды открывали огонь по территории Никопольского района Днепропетровской области. Враг бил из тяжелой артиллерии и применял дроны.

"Террор Никопольщины, который оказывают россияне, продолжается. В течение дня оккупанты трижды били по району – атаковали с дронов и били из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем была Марганецкая община", – заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По словам главы облсовета, в результате обстрелов пострадало админздание, два частных предприятия, хозяйственное сооружение и авто. Кроме того, повреждены электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Атаки по украинским городам

22 марта российские войска обстреляли Запорожье. Враг ударил по многоэтажному жилому дому, вероятно, из РСЗО "Торнадо-С". К вечеру спасательную операцию завершили. Известно, что в результате атаки пострадали 34 человека, 29 из которых госпитализированы. Один человек умер в больнице.

В ночь на 22 марта враг атаковал Украину беспилотниками. В результате удара дронами-камикадзе в Киевской области погибли восемь человек. В городе Ржищев подверглись разрушениям учебный корпус профессионального лицея и два общежития.

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