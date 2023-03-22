Пострадали 34 человека, из них 29 госпитализированы, один человек скончался в больнице.

Днем 22 марта российские захватчики нанесли удар по Запорожью из РСЗО, есть попадание российской ракеты в жилой квартал. К вечеру спасательную операцию на месте вражеской атаки завершили, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Запорожье: спасательная операция завершена. Спасатели ГСЧС Украины вытащили из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них трое – дети. К сожалению, один человек умер в больнице", - отметил он.

Министр поблагодарил спасателей, работников коммунальных служб и волонтеров, которые разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов.

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"Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения. Украина привлечет к ответственности каждого причастного", - подчеркнул глава МВД.

Удар по Запорожью 22 марта - что стоит знать

Российские террористы в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего они выпустили шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Первоначально сообщалось о 25 раненых и одном погибшем человеке. Потом стало известно, что количество пострадавших в результате удара по многоэтажкам в Запорожье возросло до 34, из которых 27 госпитализированных (из них трое детей). Это 32 человека из домов 2А и 2Б по улице Запорожской, 2 человека из дома по улице Кривая бухта, как сообщали в ВСУ. Кроме этого, как информировали в ГСЧС, шесть человек и одного мопса удалось спасти.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предположил, что ударов по Запорожью был нанесен из реактивных систем залпового огня, возможно "Торнадо-С".

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