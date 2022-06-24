Речь идет о сумме от 300 до 3000 гривен.

Оккупанты требуют от жителей Мелитополя деньги в обмен на разрешение выехать из города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты требуют на блокпостах с украинцев от 300 до 3000 грн за то, чтобы выпустить их из оккупированного города", - сообщил Федоров.

В то же время он сообщил, что партизаны развесили в городе объявления, что за голову основного коллаборанта они предлагают 10 тыс. долларов.

Он также рассказал, что рашисты в оккупированном Мелитополе пытаются раздавать свои паспорта, мотивируя жителей тем, что они без этого не смогут получать пенсии и вести предпринимательскую деятельность.

"Достаточно сложная ситуация в медицинских учреждениях. Четыре месяца они почти не трогали наши медицинские учреждения, но в последнее время они уговаривают написать заявления врачей об увольнении из украинских заведений и подать новые заявления в их псевдоструктуры. К счастью, из трех медучреждений на это согласился только один главный врач", - рассказал он.

Ранее российские оккупанты заявили, что в Мелитополе основной проблемой являются вороны. Так называемая местная "власть" спилила деревья, тем самым "освободив" город от ворон.

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