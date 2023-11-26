На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

В течение суток российские оккупанты вели штурмовые действия на нескольких направлениях, Силами обороны Украины было отбито более 40 вражеских атак.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 46 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отбито шесть атак", - отметили в Генштабе и добавили, что под артиллерийским и минометным огнем здесь оказались шесть населенных пунктов Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества и нанес авиационный удар возле Спорного Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области, где Силами обороны было отбито семь атак.

На этом направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Богдановки, Клещиевки, Торецка и Северного Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 24 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении противник, также при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны было отбито четыре атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении оккупанты наступательных действий также не вели, но артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись более 15 населенных пунктов.

"На Херсонском противник обстрелял из артиллерии город Херсон. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Середина-Буда, а артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 26 ноября, Генштаб проинформировал, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск также было нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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