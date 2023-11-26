Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив пять ударных беспилотников Shahed.

В течение суток авиация и подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли несколько ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес 33 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив пять ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре БПЛА.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

Потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк проинформировал, что в течение недели Силами обороны Украины было уничтожено 6 тыс. 260 российских оккупантов и 672 единицы их вооружения и военной техники.

По данным Генштаба ВСУ, потери врага по состоянию на 26 ноября составляют около 324 тыс. 830 оккупантов.

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