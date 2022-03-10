В селе Слобожанское на Харьковщине оккупанты скинули шесть бомб.

В селе Слобожанское на Харьковщине никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры. Тем не менее российские оккупанты решили ударить по жилым районам поселка.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Одна из шести выпущенных авиационных бомб упала на жилой двухэтажный дом по ул. Центральной, 10.

По разным данным, погибли от 5 д 7 человек, среди них - двое детей.

"Утром к месту происшествия прибыли спасатели 3-х ближайших Государственных пожарноспасательных частей ГСЧС. Они вручную и с помощью инженерной техники местных предприятий разбирали завалы до наступления сумерек. Из-под завалов им удалось достать тела погибшей женщины (возрастом 45-47 лет) и двухлетнего ребенка. Поисковые работы будут продолжаться. Информация о погибших уточняется", - говорят спасатели.

Напомним, с начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, в городе Малин Житомирской области в результате авиационного удара разрушено 7 частных одноэтажных жилых домов, погибло 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года).

На Харьковщине 16-летний юноша погиб во время обстрела на рынке в поселке Жуковского.

Кроме того, ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей, 5-летней девочке удалось выжить.

В то же время в Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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