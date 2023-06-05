Российские оккупанты сбросили две авиабомбы на центр Торецка, ранены шесть жителей, среди них трое правоохранителей.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 5 июня российские войска нанесли два удара по центру города с использованием ФАБ-250.
"В результате обстрела две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Сейчас их госпитализировали. Кроме того, во время несения службы трое правоохранителей, которые проезжали мимо, подверглись контузиям", - говорится в сообщении.
Также от взрыва повреждено учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданскую инфраструктуру, админздание и помещение банка.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Донецкой области
Оккупанты продолжают терроризировать Донетчину. Так, на прошлой неделе они сбросили на Торецк авиабомбы, погибли два человека и восемь пострадали.
В полиции Донецкой области ранее подчеркнули, что жителям прифронтовых громад - речь идет об Угледарской, Авдеевской, Константиновской, Торецкой и Лиманской - опасно находиться всему гражданскому населению.