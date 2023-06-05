Среди пострадавших трое правоохранителей.

Российские оккупанты сбросили две авиабомбы на центр Торецка, ранены шесть жителей, среди них трое правоохранителей.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 5 июня российские войска нанесли два удара по центру города с использованием ФАБ-250.

"В результате обстрела две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Сейчас их госпитализировали. Кроме того, во время несения службы трое правоохранителей, которые проезжали мимо, подверглись контузиям", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также от взрыва повреждено учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданскую инфраструктуру, админздание и помещение банка.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты продолжают терроризировать Донетчину. Так, на прошлой неделе они сбросили на Торецк авиабомбы, погибли два человека и восемь пострадали.

В полиции Донецкой области ранее подчеркнули, что жителям прифронтовых громад - речь идет об Угледарской, Авдеевской, Константиновской, Торецкой и Лиманской - опасно находиться всему гражданскому населению.

Вас также могут заинтересовать новости: